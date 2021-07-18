آخر أخبار ياسمين عبد العزيز: في العناية المركز والحالة خطيرة

آخر أخبار الفنانة ياسمين عبد العزيز تصدرت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، لحرص متابعي السوشيال ميديا على الاطمئنان على حالتها الصحية، بعد إجرائها عملية جراحية بأحد المستشفيات، وحجزها بغرفة العناية المركزة لحين استقرار حالتها الصحية.

شقيق ياسمين عبد العزيز: ادعوا لها حالتها خطيرة

وكتب شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ردًا على الاتصالات التي تلقاها من أصدقائه وجمهور يايسمين عبدالعزيز للاستفسار عن حالتها الصحية، قائلًا: «صباح الخير، أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعو لياسمين حالتها خطرة».

أسرة ياسمين عبد العزيز ترفض الكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية بناء على رغبتها

وتتكتم أسرة ياسمين عبدالعزيز، على تفاصيل أزمتها الصحية بناء على رغبتها لحرصها الشديد منذ دخولها مجال الفن على عدم إقحام الآخرين في تفاصيل حياتها الشخصية، وكشف تفاصيلها أمام جمهور السوشيال ميديا.

أحمد العوضي يوجه رسالة لزوجته ياسمين عبد العزيز: أنا ضعيف من غيرك

وكان الفنان أحمد العوضي، قد كشف عن مرور زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بأزمة صحيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي قائلًا: «يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا».

وتابع: «أنا ضعيف جدًا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه».

واستطرد قائلًا: «أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما إنتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا لحد ما تقوميلي تاني، عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك».

واختتم العوضي رسالته لزوجته ياسمين عبد العزيز قائلًا: «قومي عشان أنا بحبك، بحبك أكتر بكتير من كل الكلام اللي أنا كتبته، أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا، أكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي، أنا بحبك، ادعولها تقوم بالسلامة زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق، هي دلوقتي محتاجة دعواتكم».