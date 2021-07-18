لتأخره في تسليمه.. توقيع غرامة على مقاول مجزر شبرا الخيمة

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ بها، حيث استهل الجولة بتفقد أعمال تطوير مجزر شبرا الخيمة التي يشرف عليها جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويقع على مساحة 2850 متر2، ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس ماشية يوميًا، ويتكون من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وآخر للصرف.

توقيع غرامة تأخير على مقاول مجزر شبرا الخيمة

ووجه المحافظ خلال تفقده للمجزر بتطبيق الغرامة المقررة على مقاول المشروع لعدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المشروع، حيث كان من المفترض تسلمه خلال بداية الشهر الجاري.

وأكد المحافظ خلال تفقده للمجزر، أن الهدف من أعمال التطوير توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية.

محافظ القليوبية يتابع مرسى قصر محمد علي بشبرا الخيمة

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء مرسى قصر محمد علي بنهر النيل لاستغلاله في الرحلات النيلية ونقل الزائرين من القاهرة لزيارة القصر، بعد الانتهاء من تطويره وافتتاحه.

كما تفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي، ودهان واجهات المباني المطلة على القصر بلون موحد وبشكل تنسيقي وحضاري متميز.

إزالة المنازل المتعارضة مع توسعة الدائري بشبرا الخيمة

كما تابع المحافظ أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل أي معوقات ميدانيًا بموقع الإزالة، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

وشدد المحافظ خلال الجولة على المقاولين برفع مخلفات الإزالة أولاً بأول بتشكيل ورديات على مدار اليوم.

وأكد «الهجان» أن أعمال تطوير الطريق الدائري بنطاق المحافظة، تتمثل فى رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل الخاصة بالكباري والمحاور المرورية.