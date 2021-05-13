محافظ القليوبية يتابع الإجراءات الاحترازية والوقائية بحي شرق شبرا

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، جولة ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة منظومة النظافة والإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة.

كما تابع الإجراءات الاحترازية بمدن وأحياء المحافظة، بحضور نائبي المحافظ ورؤساء المدن والأحياء، مشيرًا إلى تحرير 180 مخالفة عدم ارتداء كمامة للأفراد والمنشآت بجميع مدن وأحياء المحافظة، خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأسفرت الحملة عن ضبط 190 شيشة وغلق 17 مقهى وتحرير 34 محضر مخالفة مواعيد الغلق.

وشنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، خلال الأسبوع الجاري، عددًا من الحملات التفقدية والمفاجئة، وأسفرت عن ضبط 1265 شيشة وتحرير 1729 محضر عدم ارتداء كمامة وتحرير 278 محضر مخالفة قرارات الغلق، وغلق 171 مقهى.

وأثناء الجولة، تابع نائب المحافظ، في مدن الخصوص وشبرا الخيمة، الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم ضبط حالة بناء مخالف، والتحفظ على معدات البناء، وإخطار قسم الشرطة لضبط المخالف تمهيدًا لعرضه على النيابة العسكرية.

كما تم المرور على مستشفى الخصوص المركزي؛ لمتابعة انتظام سير العمل وتمت إحالة المختصين إلى التحقيق لتقاعسهم وإهمالهم في أداء وظيفتهم، فضلًا عن إحالة الطبيب النوبتجي إلى التحقيق لتركه مكان العمل بدون إذن.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتطبيقا للقرار الوزاري بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات بالمحافظات.

وكلف محافظ القليوبية، نائبيه، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، مع ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية بكل الحزم والحسم حيال المخالفين.