محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال رصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، بتنفيذ طبقة أسفلت رابطة بطول 400 متر وبعرض 15 مترا فى الإتجاه الأيسر للطريق، كما تابع أعمال تنفيذ الإنترلوك وبلدورة الرصيف الجانبي للطريق.

ووجه المحافظ إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والإشتراطات الفنية للرصف، مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال الرصف.

وأوضح «الهجان»، في بيان، اليوم، أهمية تطوير محور أحمد عرابي، مشيراً إلى أنه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة الذي يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية إتجاه القاهرة حتى الطريق الدائري وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالي 3 كم تقريبا.

وأشار إلى أن أعمال التطوير ستبدأ من «أم بيومي»، حتى كوبري 15 مايو بطول 3 كم وتكلفة 60 مليون جنيه بمدة تنفيذ 6 أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطى وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، بالإضافة إلى تشجير الجزيرة الوسطى لإضفاء لمسة جمالية على الشارع المحوري، مؤكداً مراعاة الكثافات المرورية وتفادي غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة ،

وأوضح أنه سيتم التنفيذ بعدة قطاعات على التوالي، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الانتهاء منه وغلق القطاع التالي للتيسير على مستخدمى الطريق.

ولفت إلى التنسيق مع وزارة النقل متمثلة فى الهيئة العامة للطرق والكباري للبدء فى تطوير المحور، علاوة على أنه لم يشهد أى تطوير منذ عشرات السنين، الأمر الذى يؤدي إلى سيولة الحركة المرورية وتخفيف الضغط المروري على الطريق الدائري للمتجه من طريق المرج إلى القاهرة ليسلك ذلك المحور مروراً بمحور روض الفرج إلى مناطق غرب القاهرة وما يليها .