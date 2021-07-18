غلق 221 منشأة وضبط 3 أطنان أغذية فاسدة قبل عيد الأضحى بالإسكندرية

أعلنت إدارة الأغذية بمديرية الصحة، غلق 221 منشأة غير مرخصة وضبط 3300 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك، بعد المرور والتفتيش على 669 منشأة غذائية بين مصانع أغذية ومخازن ومطاعم ومحال بقالة ومحال عصير ومقاهى وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات بأنواعها المختلفة.

جاء ذلك استعدادًا للاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وفي إطار جهود مديرية الشؤون الصحية التى تهدف إلى ضبط سوق السلع الغذائية والحفاظ على المواطنين من تناول أي أغذية غير صالحة للاستهلاك قد تتسرب إلى السوق في ظل ظروف ارتفاع الطلب بمناسبة العيد.

تحليل 1610 عينات غذائية متنوعة بالإسكندرية قبل عيد الأضحى

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن مراقبي الأغذية بالإدارة أخذوا 1610 عينات غذائية متنوعة، كما تم ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، منها 1560 كجم جبن أبيض غير مطابقة للمواصفات، و300 كجم زيتون متهتك، و446 كجم كبدة منتهية الصلاحية ، كما تم ضبط 950 لتر عصير فراولة و20 كجم شيكولاتة لاختلافها عن البيانات المدونة عليها ، كما قامت لجان إدارة مراقبة الأغذية بإعدام 280 كجم أغذية محظورة تالفة ومنتهية الصلاحية ، 45 لتر مشروبات محظورة ، 235 كجم أغذية تالفة.

تحرير 1044 محضر جنح ضد عدد من المنشآت بالإسكندرية

وأضاف «السقعان»، في بيان اليوم، أنه تم تحرير 1044 محضر جنح ضد عدد من المنشآت التى تم المرور عليها، منها 611 محضرًا لعدم استيفاء بعض الاشتراطات الصحية، و361 محضرا لعدم حمل شهادات صحية سارية، علاوة على 72 محضرا آخر لمخالفات متنوعة، مشيرًا إلى التوصية بغلق 221 منشأة غذائية غير مرخصة، منها 5 منشآت تشكل خطر داهم على الصحة العامة.

إصدار 1522 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية بالإسكندرية

وأوضح أنه تم خلال النصف الاول من شهر يوليو الجارى إصدار 1522 شهادة صحية من مراكز الفحوص للعاملين بالمنشآت الغذائية، و271 شهادة تحت الإشراف الصحي للسلع المصدرة والمستوردة، و270 خطابًا بالسعة التخزينية القصوى المصرح بها لمخازن المواد الغذائية ، كما تم وضع 196 رسالة مواد غذائية مستوردة تحت التحفظ لحين ظهور نتيجة التحاليل المعملية للعينات المأخوذة منها.