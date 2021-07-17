أسعار الفراخ واللحوم في الإسكندرية قبل عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبحث أبناء الإسكندرية عن أسعار اللحوم في عيد الأضحى، فيما تتجلى عملية البحث عن أسعار الفراخ مع قرب حلول عيد الأضحى، كون أعين المواطنين تتجه إليها، قبل بدء عمليات الذبح التي تشهدها فترة العيد.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار اللحوم الحمراء وأسعار الفراخ، قبل عيد الأضحى في المجمعات الاستهلاكية وأسواق الإسكندرية، وذلك وفقاً للأسعار التي أعلنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

أسعار لحوم عيد الأضحى في الإسكندرية

سعر الكيلو من الخراف الحية «قائم» 65 جنيهاً

سعر الكيلو لحوم ضاني مبرد 95 جنيهاً.

سعر الكيلو لحم شمبرى بلدي 100 جنيه.

سعر الكيلو لحوم سوداني 85 جنيهاً.

سعر الكيلو لحوم مجمدة 65 جنيهاً.

أسعار الفراخ قبل عيد الأضحى في المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية

سعر الدجاجة وزن واحد كيلوجرام 35 جنيهاً.

سعر الدجاجة وزن 1.100 كيلو 38.5 جنيه.

سعر الدجاجة وزن 1.200 كيلو 42 جنيهاً

وزن الدجاجة وزن 1.300 كيلو 45.5 جنيه.

أسعار الفراخ قبل عيد الأضحى في أسواق الإسكندرية

ورصدت «الوطن» أسعار الفراخ قبل عيد الأضحى في أسواق الإسكندرية، والتي شهدت ثباتاً في الأسعار منذ عدة أيام، وتتراوح أسعار الفراخ البيضاء من 28 إلى 31 جنيهاً، فيما برزت أسعار الفراخ الحمراء، التي تراوحت من 37 إلى 42 جنيهاً، حيث تتباين تلك الأسعار بسبب اختلاف المناطق والأسواق.