عاجل.. صفحات الغش تزعم تسريب امتحان الفلسفة بعد نصف ساعة من بدايته

زعمت صفحات الغش تسريب أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي، عبر فيس بوك وتليجرام، وذلك بعد انطلاق الامتحان بوقت قليل، رغم تحذيرات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الغش في امتحانات الثانوية العامة، حيث أكدت أنّه سيتم تطبيق عقوبات رادعة على أي طالب يغش في الامتحانات أو يصور الامتحان وينشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّه جار تتبع الأوراق المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتأكد من صحتها، وحال ثبوتها سيتم توقيع عقوبات رادعة على القائمين بذلك، مؤكدا أنّ غرفة العمليات المركزية التي جرى تشكيلها في الوزارة، تشمل فريق تطوير تكنولوجي يتابع بدقة سير أعمال الامتحانات في جميع المحافظات.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة قررت تطبيق عقوبات رادعة على الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث تسير الامتحانات بصورة منتظمة حتى الآن، مشددا على الطلاب بإجابة البابل شيت بالقلم الرصاص أولا ثم تظليل الدائرة بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود بعد التأكد منها.

وأضاف «شوقي» في تصريحات عنه، أنّه غير مسموح للطلاب بدخول الامتحانات بأي مذكرات أو كتب خارجية، موضحا أنّ الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ووسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنّ الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أصدر توجيهات جديدة للمديريات التعليمية، تفيد بالسماح للطلاب باستغلال المساحات البيضاء من كراسة الأسئلة كمسودة للطالب، والتأكيد على أنّ «البابل شيت» فقط هو الذي يتم تصحيحه، إضافة إلى أنّ تغيير ورقة «البابل شيت» يرجع للملاحظين داخل اللجان.

وأضاف «حجازي» في بيان له، أنّه حال تظليل الطالب أكثر من إجابة على «البابل شيت» يضع علامة «صح» أمام البديل الذي استقر عليه، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.