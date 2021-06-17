التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تشهد انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المستشفيات المخصصة لعزل كورونا الآن تتناقص، مشيرا إلى انخفاض معدلهم حاليا بالمستشفيات الجامعية المخصصة لعزل المصابين بالمرض.

وشدد «عبدالغفار» على جاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع الأزمة بمختلف المجالات، مشيدا بالتعامل وكفاءة الأطقم الطبية في التعامل مع المرض.

ممدوح: استعداد علي أعلي مستوى بمستشفي بدر الجامعي للتعامل مع كورونا

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور ممدوح مهدي، نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع، أن هناك استعداد على أعلي مستوى بمستشفى بدر الجامعي التابعة لجامعة حلوان، للتعامل مع أزمة كورونا، لافتا إلى أنه في الفترة الحالية تشهد المستشفى انخفاضا في نسب الإشغالات بالأسرة المخصصة لعزل كورونا.

وأوضح «مهدي» أنه خلال الأسبوع المقبل ستفتتح عددا من العيادات لتخصصات مختلفة لعلاج الأمراض بخلاف كورونا، وتقديم الخدمة الطبية لمجتمع مدينة بدر، لافتا إلى أنها ستكون بعيدة عن الأماكن المخصصة لعزل كورونا.

نائب رئيس الجامعة: افتتاح عيادات علاج متلازمة ما بعد التعافي من كورونا الأسبوع المقبل

وأضاف نائب رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح عيادات علاج متلازمة ما بعد التعافي من كورونا، وهي الأمراض المصاحبة بعد التعافي، في إطار الخدمة المقدمة لعلاج المرض وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات، مؤكدا أنه لاتوجد أي نواقص في الامكانيات أو الأدوية للمرض.

في السياق ذاته، أشارت مصادر بمستشفيات جامعة القاهرة، إلى أنه ستخصص خلال الأيام المقبلة عيادات لمتابعة حالة المرضى المتعافين من كورونا، أي علاج متلازمة ما بعد كورونا، مضيفة أنها ستتابع الحالات المرضية المتعافية، وفقا للبروتوكولات العلاجية، سواء عن طريق التحويلات أو العلاج بأجر.