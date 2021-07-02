المستشفيات الجامعية: 15% من المتعافين بمصر يعانون من كورونا طويلة الأمد

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن نحو 15% من المتعافين من فيروس كورونا في مصر يعانون من واحد على الأقل من الأعراض الخاصة بمتلازمة ما بعد التعافي من كورونا، مشددًا على أنه لا يشترط أن يعانوا من كل الأعراض.

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الجمعة، أن معظم المصابين بفيروس كورونا، يتعافون خلال أسابيع قليلة، إلا بعض الحالات الصعبة، يستمرون فترة أطول، ولكن حتى الذين تعافوا في أسابيع قليلة فإنهم يعانون من شعور من بعض الأعراض بعد التعافي، وكثير من الدراسات التي أجريت على المتعافين في الولايات المتحدة، وجدت أن نسبة من 10% إلى 30% يعانون من أعراض تظهر في صورة إرهاق، وصعوبة في التنفس، وألم في المفاصل والصدر، ومشاكل في الذاكرة والتركيز وصعوبة في النوم بشكل مستقر ومريح، وصداع، وتسارع في ضربات القلب، وأحيانا يستمر معهم فقدان حاستي الشم والتذوق، والبعض يصاب بالاكتئاب والقلق وأحيانا دوار خفيف، وإحساس بالإعياء العام، وعدم القدرة على استعادة قدراتهم الذهنية التي كانت قبل الإصابة.

وتابع أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن هذه الأعراض لو استمرت أكثر من 4 أسابيع من الإصابة، فإن هذا ما يُطلق عليه «متلازمة ما بعد التعافي من كورونا»، أو «كورونا طويلة الأمد»، مشددًا على أن الأعراض كثيرة ومتنوعة، ولذلك فإنهم خصصوا عيادات في المستشفيات الجامعية لعلاج هذا الأمر، موضحًا أنهم اختاروا المستشفيات الجامعية لأن الأعراض لا تتعلق بجهاز أو عضو واحد في الجسم، مشيرًا إلى أن العيادات اشتغلت بالفعل في عدد من المحافظات، ومنها القاهرة ودمياط، وأسوان، وكفر الشيخ، وكل المستشفيات الجامعية تستقبل من يعانون من هذه الأزمة.