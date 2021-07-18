«وأنت في بيتك».. خطوات الاستعلام عن قضية بالاسم من وزارة العدل

إذا كنت واحدا من مقيمي الدعاوى القضائية، وأردت أن تعرف موقف الدعوى التي رفعتها، فيمكنك معرفة ذلك وأنت جالس في منزلك، بدلا من قطع مسافات والتوجه إلى المحكمة لمعرفة النتيجة، حيث أتاحت وزارة العدل، خدمة الاستعلام عن موقف دعوى قضائية بالاسم، من خلال خدماتها الإلكترونية المتاحة عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

وترصد السطور التالية، خطوات الاستعلام عن موقف الدعوة القضائية، كما يلي:

1) الدخول إلى موقع وزارة العدل من هنا.

2) إدخال درجة التقاضي «نقض، استئناف، ابتدائي، جزئي».

3) إدخال المحكمة الناظرة للدعوى القضائية.

4) اختيار نوع الدعوى القضائية.

5) إدخال رقم الدعوى القضائية.

6) الضغط على رز «بحث»، وتظهر لك نتيجة الدعوى القضائية وموقفها وكل ما يتعلق بها.

كما أتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام عن بيانات دعوى قضائية من خلال بوابة مصر الرقمية، ويمكن استعراض خطوات الحصول على الخدمة كما يلي:

1) تسجيل حساب على بوابة مصر الرقمية من خلال إدخال بيانات الاسم والرقم القومي واسم المصنع، وهو كود مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي، واسم الوالدة والبريد الإليكتروني ورقم الهاتف المحمول، إضافة إلى تعيين رقم سري.

2) بعد إنشاء الحساب يتم الدخول على حسابك بعد ذلك برقم الهاتف المحمول وكلمة السر الذي اختارتها من قبل.

3) الضغط على زر القائمة الرئيسية واختيار خدمات القضايا.

4) بمجرد الضغط على خدمات قضايا ستظهر لك 4 خيارات، وهي الاستعلام عن بيانات دعوى، الاستعلام عن حدوث استئناف، الاستعلام عن المطالبات، الاستعلام عن رول دعوى.

5) اختيار الاستعلام عن بيانات دعوى.

6) بمجرد تسجيل البيانات الخاصة بحسابك والضغط على الاستعلام عن بيانات دعوى ستظهر لك جميع القضايا الخاصة بك وموقفها الحالي وكل ما يتعلق بها من معلومات.