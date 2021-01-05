بوابة مصر الرقمية تقدم 14 خدمة إلكترونية من وزارة العدل للمواطنين

منذ انتشار جائحة كورونا في العالم، ظهرت الحاجة إلى تحويل الخدمات التي تقدمها الحكومات إلى أونلاين، وهو ما قامت به الحكومة المصرية التي أطلقت موقع بوابة مصر الرقمية، التي تقدم عددا من الخدمات الخاصة بوزارة العدل.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة، الخدمات الإلكترونية الجديدة من الشهر العقاري والتي تقوم بها وزارة العدل.

الخدمات الإلكترونية الجديدة

ويتيح الموقع 14 خدمة، يقوم خلالها المتقدم بالدخول إلى الموقع، واستيفاء بيانات نماذج محددة، ويحدد طريقة تسديد الرسوم المستحقة، بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يحدد اليوم المناسب للتوجه إلى الفرع للحصول على الوثيقة.

خدمات الشهر العقاري الإلكترونية الجديدة

وتقدم الخدمات الشهر العقاري خدمات توثيق من خلال التقيد بنموذج محدد، ويمكن تلخيصها في الآتي...

توكيل رسمي عام قضايا.

توكيل رسمي عام بنوك.

توكيل في الأمور الزوجية.

توكيل عام مخصص.

توكيل إدارة سيارة.

توكيل بيع سيارة.

عقد بيع سيارة.

إقرار بشطب دعوى.

إقرار تصحيح محرر موثق.

إقرار بقبول بيانات مساحية.

إقرار رسمي.

الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه.

توثيق المعاملات بدون التقييد بنموذج معين

فروع توثيق جديدة

وفي وقت سابق أعلنت وزارة العدل عن إتاحة خدمات التوثيق للمواطنين بسهولة ويسر، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، وذلك من خلال التعاون مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد.

وتم افتتاح 6 فروع توثيق جديدة للشهر العقاري، وهي فروع «أول العاشر من رمضان ــ بريد مدينة الضباط بالهايكستب (القاهرة) ــ بريد رأس التين (الإسكندرية) ــ بريد أولاد صقر (الشرقية) ــ بريد الباسل (الفيوم) ــ بريد قفط (قنا) » إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة فرع توثيق نادي سموحة بالإسكندرية حيث تعمل تلك الفروع جميعها بنظام الشباك الواحد وفق أحدث النظم التقنية.