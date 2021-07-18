الأورمان تعلن عن خطة توزيعها للحوم الأضاحي في (38) قرية بمحافظة سوهاج

صرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأنه تحت رعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تقوم الجمعية بتوزيع (40) عجل بلدى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة.

وأوضح شعبان أن عملية التوزيع سوف تشمل (38) قرية بمختلف مراكز محافظة سوهاج عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.

وأشار شعبان أن خطة التوزيع تشمل قرى الشيخ مكرم وونينة وابناء قلفاو مركز سوهاج، وقرى الحسك وباصونة وناحية عامر والحريدية والبارود واولاد اسماعيل والبحاروه وبنى هلال والغريزات وبفزارة مركز المراغة، وقريتي الخزندارية شرق وشطورة مركز طهطا، وقريتي جهينة الغربية و النزة البحرية مركز جهينة، وقرى العزبة والعرب والسلامونى والعيساوية شرق والخلوة والاحايوة مركز أخميم، وقرية الدناقلة مركز المنشاة، وقرية أولاد حمزة مركز العسيرات، وقرية أولاد يحي قبلى مركز دار السلام، وقريتى الحرجة بحري والإصلاح مركز البلينا، وقري والسكساكة والحسنة والواقات مركز طما، وقرى سفلاق والجلاوية والحاجر مركز ساقلته .

الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.