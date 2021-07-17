«الأورمان» توزع 100 عجل على الأسر الأكثر احتياجًا بالدقهلية والمنيا

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، قيام الجمعية بتوزيع 40 عجلًا بلديًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2021، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة الدقهلية.

وقال «شعبان»، في بيان صحفي، إن عملية التوزيع تشمل 26 قرية بمختلف مراكز محافظة الدقهلية عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.

خطة توزيع لحوم الأورمان في 26 قرية بالدقهلية

وأضاف أن خطة التوزيع تشمل قرى: «كفر الجوهري والدبونيه وكوم النور وكفر علي وميت العز والدبونية ودنديط مركز ميت غمر، وقرى برج النور وجراح والغراقه مركز أجا، وقرى طناح وميت جراح وميت محمود مركز المنصورة، وقرى طماي الزهايرة وشبراهور وكفر غنام وطنبول وكفر طنبول و كفر عزام والبلامون مركز السنبلاوين، وقرى البنزينه ومنشاة شومان والترزي وتاج العز والجزاير مركز بلقاس، وقرى شربين و الدراكسة وبساط كريم الدين مركز شربين، وقرية الفروسات مركز المنزلة، وقرية العصافرة مركز المطرية، وقريتي الجنينة وبرمبال مركز منية النصر».

60 عجلًا بالمنيا

في سياق متصل، قال ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن الجمعية خصصت 60 عجلًا بلديًا سيتم ذبحها وتوزيعها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة المنيا.

وأضاف «شعبان» أن عملية الذبح سوف تبدأ سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.