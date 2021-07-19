سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 19-7-2021 في البنوك

شهد سعر الريال السعودي، اليوم الاثنين الموافق 19 يوليو، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري وفقًا لآليات العرض والطلب، وذلك بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سجل في بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة سعر الريال السعودي في مصر اليوم، الاثنين 19 يوليو الحالي في بعض البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

ووصل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وأخيرا سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني

ووفقا للبنوك فإنه سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 19 يوليو، في بنك الإسكندرية، 21.56 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 21.51 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني 21.49 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.61 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو

كما جاء سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 19 يوليو، نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 18.45 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.