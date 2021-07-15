سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 15-7-2021 بالبنوك

يبحث قطاع كبير من المواطنين يوميا عن سعر الريال السعودي في مصر اليوم الموافق الخميس 15 يوليو في البنوك، وذلك قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي في مصر اليوم في عدد من البنوك، مثل البنك المركزي والبنك التجاري الدولي وبنك عودة وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأخرى

كما شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية الأخرى في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، اليوم الخميس حالة من التباين، وذلك على النحو التالي:

شهد الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.