غياب 18 طالبا بالثانوي العام عن امتحان الفلسفة والمنطق بكفر الشيخ

أعلنت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عدم رصدهما أي تجاوزات في أعمال امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، بمادة الفلسفة والمنطق بـ86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية، وكذلك عدم رصد أي حالات غش.

وتابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجهاً بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما تابعت غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان، ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.

وأدى طلاب الصف الثالث الثانوي للمكفوفين امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الثانية)، فيما أدى طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان استعداد مادة اللغة الأجنبية الثانية، ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 6 آلاف و354 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية أدوا امتحان الفلسفة والمنطق، اليوم الأحد، وتغيب عن أداء الامتحان 18 طالبا وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب99.7٪ موزعين على 86 لجنة في 12 إدارة تعليمية بالمحافظة

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، أنه لم يتم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة ، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم.

وأضاف أن غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.