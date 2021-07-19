أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 19-7-2021 مقابل الجنيه

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية حالة من الاستقرار بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك حيث إجازة عمل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ولذا ترصد «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 19 يوليو الحالي، مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية، نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 21.49 للشراء، و21.78 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 21.57 جنيه للشراء، و21.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وجاء سعر اليورو اليوم الاثنين في بنك قناة السويس 18.43 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 18.40 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وشهد سعر الريال السعودي نحو 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وأخيرا وصل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي قناة السويس سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.