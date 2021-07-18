أماكن الفسح والخروجات بالغردقة في عيد الأضحى 2021.. تبدأ من 80 جنيها

تستقبل مدينة الغردقة الآلاف من المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ويطلق عليها عاصمة السياحة العربية، وتضم الغردقة العديد من أماكن الفسح والخروجات والمتنزهات العامة والخاصة، ولا تقتصر فقط على الشواطئ والفنادق والمنتجعات السياحية والرحلات البحرية، وأهم أماكن الفسح والخروجات في الغردقة، منها «متحف الغردقة، متحف الرمال، متحف الأكواريوم، ميني بارك إيجيبت»، بالإضافة إلى الممشى السياحي وممشى شيري ومارينا السياحية وشارع شيراتون السياحي.

متحف الغردقة يضم 2000 قطعة أثرية وسعر تذكرة الدخول 80 جنيهًا

يعتبر متحف الغردقة من أهم أماكن الفسح والخروجات في العيد، وهو أول متحف أثري بمدينة الغردقة، ويقع بالقرب من الممشى السياحي على طريق المطار مباشرة، يضم المتحف أكثر من 2000 قطعة أثرية من العصور القبطية والإسلامية والفرعونية والرومانية المختلفة، وسعر تذكرة الدخول 80 جنيهًا للمصري و40 جنيهًا للطالب المصري و200 للأجانب.

سعر تذكرة دخول متحف جراند أكواريوم 350 جنيها

ويعد متحف الأحياء البحرية «جراند أكواريوم» أحد أشهر أماكن الفسح والخروجات في العيد للوافدين لمدينة الغردقة، ويأتي على المستوى الثالث عالميًا والأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويضم 22 حوضًا من أكبر أحواض الأسماك في العالم حجمًا، وبه نفق زجاجي بطول 22 مترا، ويقع بطريق القرى بالقرب من منطقة مجاويش، ويضم مجموعة كبيرة من الكائنات البحرية، في أشكال رائعة، ويتيح المتحف فكرة التواصل مع الكائنات البحرية والتعرف عليها، وبه مجموعة كبيرة من الدلافين والقروش والكائنات البحرية المختلفة، وتبلغ سعر تذكرة الدخول 350 جنيهًا.

متحف الرمال يضم 42 تمثالا من أماكن الفسح والخروجات

ومن أماكن الفسح والخروجات في العيد، متحف الرمال بالغردقة، ويقع جنوب الغردقة بالمحافظة، ويضم 42 تمثالا من المنحوتات بالرمال لشخصيات أسطورية من العصر الحديث والقديم تمثل أغلب حضارات العالم بينهما مجسمات لعجائب الدنيا السبعة، وهو من أهم المتاحف الفريدة من نوعه في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، وسعر تذكرة الدخول يبلغ نحو 100 جنيه.

منتزهات عامة وخاصة ومارينا وممشى سياحي

من أماكن الفسح والخروجات ليلًا في الغردقة في عيد الأضحى، الممشى السياحي ويمتد لأكثر من خمسة كيلو مترات ويقع جنوب مدينة الغردقة، بالإضافة إلى ممشى شيري السياحي، ومتفرع من شارع شيراتون السياحي، أهم وأقدم شوارع الغردقة على الإطلاق، ومارينا السياحي.