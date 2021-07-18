والد حلا شيحة بعد اعتذار ابنته :«محدش بيزعل من بناته.. وهي ممثلة شاطرة»

علق الفنان التشكيلي أحمد شيحة على اعتذار ابنته حلا له، بعدما هاجمته، أمس، وطالبته بعدم التدخل في حياتها، وقال لـ«الوطن»، «حلا أغلى شخص في حياتي، ومحدش بيزعل من بناته، وهي ممثلة شاطرة أوي وطيبة، واللي قي قلبها على لسانها باستمرار».

وبشأن الحديث معها، قال والد الفنانة، «لم نتحدث حتى الوقت الحالي، ولكنها على تواصل باستمرار مع شقيقتها».

حلا شيحة لوالدها: «محدش هيقدر يخلف بيننا أبداً.. وأنت أغلى الناس»

نشرت الفنانة حلا شيحة رسالة والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت حلا، على الصورة قائلة، «حبيبي والدي الغالي أعز الناس بحبك ومحدش يحقدر يخلف بيننا ابداً و انا متفهمة حبك و خوفك عليا و انت اغلي الناس، أنت غالي عندنا كلنا».

حلا شيحة تهاجم والدها

هاجمت الفنانة حلا شيحة والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، بعدما تحدث عنها بأن معز مسعود وراء تبرأها من فيلمها الأخير «مش أنا» للفنان تامر حسني.

وكتبت حلا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، «الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة نادرة الأيام دي، وأنا لم يخطفني أحد كما قال والدي والكلام ده لا يصح ابداً».

وأضافت: «أنا بحب زوجي وسعيدة بحبه ليا وبنحترم بعض ومعز بيحترم رأيي وبيقدر مشاعري وبالعكس هو دائما بيهدّيني، وطبعا بيساندني ويشجعني لأني زوجته و حبيبتهو هو اكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه و افتراءات مش صحيحة و هو ابعد ما يكون عنها»

وتابعت: «لن أسمح لأحد الكلام عنه و لن أسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الأشكال معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين وحتى في الفن وهو ليس مع أي جماعة أو فئة معينة هو يمثل نفسه وله أفكاره وآرائه العلمية والدينية المختلفة الجميلة وليس لأحد أن يصنفه أو يضعه في أي قالب فقط لأن هواه لا يوافق ما يمثله معز، هو في ايه في بلدنا الأيام دي بنحارب ونصارع في بعض وعايشين في قصص وهمية من نسج خيالنا عن بعض».

واستطردت، «هو خلاص أي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقي متطرف أو إخواني هو مبقاش في مسلمين وسطيين طبيعين هو ليه كل أنواع الهجوم ده على أي حد، أنا زعلانة من والدي جداً لأنّه يعرف معز كويس جدًا وقعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدا وشاف منه كل خير، معز زيي اتجوز 14 سنة من عمره، وكان مستقر في حياته وعنده ثلاث أولاد ربنا يخليهمله جمال ما شاء الله، وعمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال، كلام لا يليق أبدًا وفي الآخر زيي لم يكمل جوازه وحدث الطلاق وكلنا معرضين لده طبيعي أنه كان بيحاول زي أي راجل محترم إنه يلاقي استقرار في حياته في الحلال ومتوفقش أكتر من مرة ودي مش حاجة تعيب أي حد».