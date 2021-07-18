حلا شيحة لوالدها: معز مسعود مش خاطفني.. وكل واحد يخليه في حاله

علقت حلا شيحة على ما قاله والدها، الفنان التشكيلي أحمد شيحة، خلال مداخلات هاتفية على عدة قنوات فضائية، وكتبت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي.. والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة و شهامة نادرة الأيام دي، وأنا لم يخطفني أحد كما قال والدي، والكلام ده لا يصح أبدا أنا بحب زوجي وسعيدة بحبه ليا، وبنحترم بعض، ومعز بيحترم رأيي وبيقدر مشاعري، وبالعكس هو دائما بيهدّيني».

حلا شيحة: معز مسعود يشجعني ويساندني.. وكلام والدي لا يصح

وأضافت: «وطبعا بيساندني ويشجعني لأني زوجته وحبيبته وهو أكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه، وافتراءات مش صحيحة هو أبعد ما يكون عنها، لن أسمح لأحد بالكلام عنه ولن أسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الأشكال، معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين وحتى في الفن، وهو ليس مع أي جماعة أو فئة معينة هو يمثل نفسه وله أفكاره وآرائه العلمية والدينية المختلفة الجميلة، وليس لأحد أن يصنفه أو يضعه في أي قالب فقط لأن هواه لا يوافق ما يمثله معز، هو فيه إيه في بلدنا الأيام دي.. بنحارب ونصارع في بعض وعايشين في قصص وهمية من نسج خيالنا عن بعض».

واستكملت: «هو خلاص اي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقي متطرف، هو مبقاش فيه مسلمين وسطيين طبيعين، هو ليه كل أنواع الهجوم ده على أي حد، أنا زعلانة من والدي جداً لأنه يعرف معز كويس جدا وقعدوا مع بعض كتير، ووالدي يحبه جدا وشاف منه كل خير».

حلا: معز مسعود عمره ما كان بتاع ستات

وتابعت: «معز زيي اتجوز 14 سنة من عمره وكان مستقر في حياته وعنده 3 أولاد ربنا يخليهمله جُمال ما شاء الله، وعمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال كلام لا يليق أوفي الآخر زيي لم يكمل جوازه وحدث الطلاق، وكلنا معرضين لده طبيعي، إنه كان بيحاول زي أي راجل محترم إنه يلاقي استقرار في حياته في الحلال ومتوفقش أكتر من مرة و دي مش حاجة تعيب أي حد».

وأكملت: «والحمد لله اتقابلنا وتلاقينا لأن ظروفنا قريبة جدا وعندي أولاد مثله وأولادنا شبه بعض الحمد لله، واستقرينا احنا الاتنين ليه ده يزعل الناس؟.. بدل ما ندعي لبعض بالخير بقينا نتصيد لبعض ونخوض في أعراض بعض».

واختتمت: «في الآخر بوجه كلمة لوالدي الحبيب إن لا يصح أبدا كلامك مع كامل احترامي لك وللجميع أنا الحمد لله سعيدة في حياتي، ومع زوج أتشرف إنه زوجي وبعتز بيه وإحنا أصدقاء قبل أن نكون أزواج، وكل كلمة أكتبها وقولتها نابعة مني وأنا متدينة بطبعي زي أي ست مصرية بتحب دينها وده لا يعيبني وتدينني.. اللي بدأ من اكتر من 15 سنة من المنطقي أن معز مش هو سببه مش محتاجة حد يخطفني أو يكتب عني أو يوجهني.. هذا كلام لا يليق، دعوا الخلق للخالق، كل واحد يخليه في حاله، ويا ريت نسمع من بعض بدل ما نسمع عن بعض، أحسنوا الظن».