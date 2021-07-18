حازم إمام: اللي عايش بره مصر يعرف قيمتها.. ولما بسافر بحس بحنين ليها

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع عبر شاشة «DMC»، فقرة من إنتاج وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعنوان «بالعربي كده»، تهدف لمشاركة عدد من نجوم مصر، في حوارات يكون طرفها الآخر من شباب المصريين في الخارج، حيث حل حازم إمام عضو مجلس النواب وسفير مبادرة «حياة كريمة»، ولاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، ضيفا على الفقرة.

وقال حازم إمام، إنه قضى 5 سنوات من عمره خارج مصر: «اللي عايش بره مصر بيحس بقيمتها، ومهما الناس بتقول إن فيها زحمة، لكن فيها حاجة مختلفة عن أي دولة أخرى.. عشت في إيطاليا 3 سنوات، وفي هولندا سنتين، لكن بحس بالحنين لمصر، وخاصة في رمضان والعيد، لأن عندنا عزومات وصلاة تراويح والدورات الرمضانية والمسلسلات، وفي العيد بنصحى الصبح بدري ونلعب كرة في النادي».

وحول أفضل وجبة مصرية يفضلها، قال حازم إمام: «محشي ورق العنب والكرنب والبامية والملوخية»، مشيرًا إلى أنه يتحدث مع بناته باللغة العربية دوما، لكنه يضطر أحيانا إلى استخدام بعض كلمات اللغة الأجنبية حتى يتفاعل معهن، مردفًا أن بعض البيوت المصرية بقت مهتمة باللغات الأجنبية أكتر من اللغة العربية.

وشهد يوم الأربعاء الماضي، حفل توقيع كتاب «إمبراطورية إمام»، الصادر عن دار نهضة مصر للنشر، للدكتورة ماجي الحلواني، أرملة لاعب الزمالك الراحل حمادة إمام، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور نجلها حازم إمام، ويوثق الكتاب تاريخ العائلة وارتباطها بنادي الزمالك؛ فالكابتن يحيى إمام، المولود عام 1919، هو أول أفراد العائلة الكروية، وبعده الابن الثعلب «حمادة»، ثم الحفيد الإمبراطور «حازم إمام».