الفلسفة ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالقليوبية (فيديو)

أعرب طلاب الشعبة الأدبية بـالثانوية العامة بمحافظة القليوبية، عن سعادتهم بسهولة ومستوى امتحان الفلسفة والمنطق الذي أدوه اليوم، حيث رُسمت على وجوههم البهجة والسعادة، مؤكدين أن الامتحان أزال آثار الامتحانات الصعبة الماضية خاصة اللغة العربية والألمانية.

وقالت الطالبات أمام لجنة بنها الثانوية بنات، إن الامتحان كان في مستوى كل الطلاب، وبه 50 سؤالًا لم تتعدَ نسبة الصعوبة فيها 6 أسئلة لقياس مستوى الطلاب.

طلاب الثانوية العامة بالقليوبية: الأسئلة الاختيارية صعبة

وأكد طلاب الثانوية العامة، أن الاسئلة الصعبة في الامتحان تمثلت في جزئيات في المنطق وأسئلة اختيارية كانت إجاباتها محيرة، ولكن في كان الامتحان سهلا ومناسبا لكل الطلاب، مطالبن بأن تكون باقي الامتحانات في هذا المستوي حتى يستطيعوا تعويض ما فاتهم.

لمشاهدة البث:

" href=" ">

أمهات طلاب الثانوية العامة بالقليوبية: «عاوزين الامتحانات الباقية سهلة»

ولاول مرة منذ بدء امتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية، ارتسمت الفرحة علي وجوده أولياء الأمور، خاصة الأمهات، بسبب سهولة الامتحان وفرحة أبنائهن، وطالبن وزير التعليم بأن تكون باقي الامتحانات بمثل هذا المستوى، وأكدن أن العيد سيكون عيدين بسبب فرحة أبنائهن.

غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية: لم نتلق شكاوى

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن غرفة عمليات الثانوية العامة بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من امتحان الفلسفة والمنطق اليوم، مشيرًا إلى تأمين غرف مركز توزيع الأسئلة، ودعمها بأفراد أمن وكاميرات مراقبة من الداخل والخارج.

وأضاف أنه يتم تعقيم اللجان يوميًا عقب انتهاء الامتحان وخروج الطلاب مباشرة، وتوفير إسعاف لخدمة مقار اللجان، وشدد وكيل الوزارة على رؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين بارتداء الكمامات واستخدام الكواشف الحرارية بكافة اللجان، وتطبيق التباعد الاجتماعى والتصدي لأي محاولة للغش.

وكلف مديرو الإدارات التعليمية بالمتابعة المستمرة، وتذليل جميع العقبات وحل المشاكل التي قد تواجه الطلاب، لافتًا إلى ربط غرفة العمليات بديوان عام المديرية بـ11 غرفة فرعية بالإدارات التعليمية المختلفة.