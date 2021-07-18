نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2021: باقٍ 11 يوما على إعلانها

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2021، موضحة أنَّه سيتمّ إعلان النتيجة يوم 29 يوليو الجاري، وذلك بعد إعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد درجات الطلاب التي حصلوا عليها، مؤكّدة أنَّ الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ووسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت وزارة التعليم، أنَّه سيتمّ إعلان نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2021 من خلال هذا الرابط بالاسم ورقم الجلوس، مؤكّدة أنَّ أعمال تصحيح الامتحانات على وشك الانتهاء، لافتة إلى أنَّ الامتحانات عقدت ورقياً على مستوى الجمهورية، في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مؤكّدة أنَّه تمّ توزيع كمامات ومطهرات على الطلاب في اللجان الامتحانية.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنَّ امتحانات الثانوية الزراعية سارت بصورة منتظمة، لافته إلى أنَّه تمّ توقيع عقوبات رادعة على جميع الطلاب الذين قاموا بالغش في الامتحانات، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة عند الحصول على النتيجة.

«مجاهد»: مدارس التكنولوجية التطبيقية حريصة على توفير بيئة تعليمية جيدة للطلاب والمعلمين

وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، عن فتح باب التقديم للمعلمين للالتحاق للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد2021/2022، مؤكّداً أنَّ التقديم يتم إلكترونياً ويتم إجراء مجموعة من الاختبارات للمتقدمين.

وأضاف «مجاهد» في تصريحات له، أنَّ مدارس التكنولوجية التطبيقية حريصة على توفير بيئة تعليمية جيدة للطلاب والمعلمين، موضحاً أنَّه تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل وذلك من خلال إصقالهم بالمهارات الفنية والتقنية، مؤكداً أنها تهتم بتوفير فرص عمل للخريجين في شركات ومصانع الشريك الصناعي.

وتابع نائب وزير التعليم، أنَّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية تحرص على تدريب الطلاب خلال فترة الدراسة في شركات ومصانع الشريك الصناعي.