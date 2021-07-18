أخبار التعليم.. امتحان الفلسفة «سهل» و7 حالات غش إلكتروني

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 255 ألفا و353 طالباً وطالبة بالشعبة الأدبية، أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وذلك في اليوم الثامن من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.

أخبار التعليم.. مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل

وجاء ضمن ضمن أخبار التعليم، صدور تعليمات مشددة من الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، بوصول أوراق الأسئلة إلى اللجان الامتحانية بالمحافظات في مواعيدها دون تأخير، وجميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بداية من طباعة الأسئلة «بابل شيت» مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء، نقلت إلى المستشفى، وتحرر محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

أخبار التعليم.. رصد 7 حالات غش إلكتروني

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (7) حالات غش، بينها حالة نشر و6 حالات غش، وهم:

- الطالب «م. هـ. ا» بإدارة أبو كبير بمحافظة الشرقية، نظرًا لحيازة موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب «ا. ع. ا» بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لضبط تابلت واستخدامة في الغش.

- الطالب «م. ع. ع» بإدارة إهناسيا بمحافظة بني سويف نظرًا لضبط سماعة بلوتوث داخل الأذن وأخرجها طبيب اللجنة بصعوبة.

- الطالب «ز. م. م» بإدارة غرب طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط جهاز تابلت بشريحة خارجية.

- الطالبة «ا. م. ع» بإدارة السنطة بمحافظة الغربية نظرًا لضبط تليفون محمول مغلق.

- الطالبة «ر. م. ح» بإدارة شبرا خيت بمحافظة البحيرة نظرًا لضبط تليفون محمول.

- الطالب «م. ع. ف» بإدارة ديرمواس بمحافظة المنيا نظرًا لحيازة تليفون محمول، وسماعة بلوتوث لاستقبال الإجابات.

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ويؤدي يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان الفيزياء، بإجمالي 392 ألفا و863 طالبا/ طالبة.

ووجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خالص التهنئة للمشاركين في العملية التعليمية بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

أخبار التعليم.. فرحة طلاب الشعبة الأدبية بمستوى الامتحان

وأشاد عدد من طلاب الشعبة الأدبية بمستوى امتحان الفلسفة والمنطق، مؤكدين أنّه جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يشمل أي أسئلة معقدة.