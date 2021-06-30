نشرة أخبار التعليم: طرق الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2021.. وحريق بلجنة في المحلة

يتابع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم على مدار الـ24 ساعة، جميع الأحداث المتعلقة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، عقب إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، الشكل النهائي للامتحانات، وطرق الإجابة، وسط تطبيق إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا في الامتحانات.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خدمة أخبار التعليم الأساسي والجامعي، لسرد أبرز اللقطات والقرارات التي اتخذت بشأنها على مدار اليوم.

وزير التعليم: الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 في البابل شيت فقط

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2021، مؤكدا أن أسئلة الامتحانات تعتمد على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين، موضحا أن الإجابة على الأسئلة ستكون في البابل شيت فقط، كما عرض طرق الإجابة على أسئلة الامتحانات.

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التربية والتعليم: امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد ورقيا فقط وليس إلكترونيا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، مؤكدة أن الامتحانات تعقد ورقياً فقط على البابل شيت، موضحة أن جهاز التابلت له استخدامات مختلفة في الامتحانات غير الإجابة على أسئلة الامتحانات، مشددة على جميع الطلاب بضرورة عدم التدخل في شؤون فنية بحتة في عقد الامتحانات.

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التعليم: رقم سري بكل ورقة أسئلة في امتحانات الثانوية العامة لتسهيل ضبط «الغشاشين»

أثار إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الشكل النهائي لامتحان الثانوية العامة، حالة من القلق لدى الطلاب وأولياء أمورهم، حول كيفية تأمين ورقة الأسئلة، في ظل تأكيده أن الامتحان عبارة عن بابل شيت، مكون من صفحات عدة تتضمن أسئلة جميعها اختيار من متعدد.

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طالبة دبلوم تلقي بنفسها من الطابق الثاني أثناء الامتحان في المنوفية

أقدمت طالبة بالدبلوم التجاري على الانتحار، بإلقاء نفسها من الطابق الثاني من مدرسة الشهيد أحمد سالم بيومي بقرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وجرى نقلها إلى المستشفي في محاولة لإنقاذها.

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تعليم الغربية يكشف حقيقة إشعال النيران بلجنة امتحان الدبلومات

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في تصريحات اليوم، أن واقعة إشعال النيران بفصل مهجور داخل لجنة بمدرسة مدينة العمال التابعة لغرب المحلة وقعت يوم الإثنين الماضي عقب انتهاء اختبارات طلاب مهني الدبلومات الفنية، ولم يتجاوز الحريق 10 دقائق، حيث اندلع بسبب سيجارة، حسب ما ذكره العاملون داخل مدرسة المذكورة في تقرير فني أعدته غرفة العمليات التابعة للوزارة.

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«التعليم»: السجن 7 سنوات عقوبة حرق لجنة امتحانات بالغربية

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن الشؤون القانونية بالوزارة تحقق في واقعة قيام بعض الطلاب بمدرسة مدينة العمال بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية بإحدى لجان امتحانات الدبلومات الفنية، بتكسر وتحطيم اللجنة وإشعال النيران بها.

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اليوم.. آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية

وينتهي، اليوم، تقديم رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، الذي بدأ في الأول من يونيو الجاري، بحسب ما كشفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أن التقديم تم إلكترونيا من خلال موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن المدارس تبدأ تلقي أوراق التقديم اعتبارا من أول يوليو.

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الجامعات الخاصة: إعلان نتائج امتحانات الكليات خلال الشهر المقبل

أكد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات، بجامعة 6 أكتوبر، في اجتماع المجلس الدوري، على انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري بجميع كليات الجامعات الخاصة والأهلية، مشددا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات الخاصة.

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