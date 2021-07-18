حازم إمام عن مبادرة «حياة كريمة»: «تحدي كبير هينقل مصر لحتة تانية»

عرض برنامج برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة «DMC»، فقرة من إنتاج وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعنوان «بالعربي كده»، تهدف للحوار بين عدد من نجوم مصر وشباب المصريين في الخارج، حيث حل حازم إمام عضو مجلس النواب وسفير مبادرة «حياة كريمة»، ولاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، ضيفا على الفقرة.

وأشاد سفير مبادرة «حياة كريمة»، بتطوير القرى المصرية: «عندنا آلاف القرى في مصر، وتحديثها وتطويرها هيودي مصر لحتة تانية، لأن بعض القرى مهمشة ولم يدخلها صرف صحي أو كهرباء أو مياه، لكن المبادرة ستطورها وسيجد الإنسان المصري هناك حياة كريمة.. المشروع تحدي كبير جدا».

كما تحدث حازم إمام، عن شعوره أثناء عزف النشيد الوطني، موضحًا أنه لم يكن يؤثر فيه بقوة في طابور الصباح، لكنه تأثر به بشدة عند عزفه في مباريات كرة القدم التي لعبها في صفوف المنتخب الوطني أمام حشد كبير من الجمهور: «وقتها كنت بحس بمعنى كل كلمة، وجسمي كان بيقشعر وببقى عاوزه يخلص عشان أموت نفسي وألعب».

وأشاد عضو مجلس النواب، بحصول الشباب على عدد كبير من فرص العمل، لافتًا إلى أنهم نشطون ولديهم الطموح الكبير الذي يترك أثرا إيجابيا على كل شيء ينفذوه، وبدأت مصر تستفيد منهم بشكل أفضل عن ذي قبل.

وشهد الخميس الماضي، انطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» باستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، وبرلمانيون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين، وكبار نجوم الفن والثقافة.