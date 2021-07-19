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محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 19-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:32 ص | الإثنين 19 يوليو 2021
برج العذراء

برج العذراء

يتصف مولود برج العذراء بأن لديه قدرة عالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل، كما يتميز بأنه يسعى لتحقيق أهدافه في فترة زمنية قصيرة.

تستعرض «الوطن»، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء 19-7-2021 على الصعيد المهني

اليوم يحالفك الحظ أينما ذهبت وتؤتي جهودك ثمارها.

حظك اليوم برج العذراء 19-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يمنحك اليوم قدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

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