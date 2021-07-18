حظك اليوم برج الأسد الأحد 18-7-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:09 ص | الأحد 18 يوليو 2021
برج الأسد
يعرف عن مولود برج الأسد أنّه لا يستطيع أن يعيش بلا حب، رغم الخيبات الكثيرة التي قد يمرّ بها، فهو يظهر حبّه علنًا ولا يخجل من إعلانه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الأسد 18-7-2021 على الصعيد المهني
القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتجنب الصدام وتتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة.
حظك اليوم برج الأسد 18-7-2021 على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي يدفعك للانغماس في ذكريات حزينة أو تميل للغضب بسرعة.. حاول أن تقاوم ذلك وأن ترد بلباقة.
ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.