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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 18-7-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:09 ص | الأحد 18 يوليو 2021
برج السرطان

برج السرطان

يحاول مولود برج السرطان بشكل دائم أن يحمي الأشخاص من حوله، وبشكل خاص الأفراد الذين يحبهم من أي شيء قد يسبب لهم المخاطر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان 18-7-2021 على الصعيد المهني

الشمس في برجك تدفعك للحركة والإنجاز بكل الطاقة والنشاط، لكن لا تكن متطلبا.

حظك اليوم برج السرطان 18-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد ترغب اليوم في التجديد والتحرر وقد تعبر عما بداخلك من رومانسية بصورة عملية.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.

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