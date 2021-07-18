طارق قنديل عن مطالبة الجماهير بالـ11: «هو ده النادي الأهلي»

هنأ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الشعب المصري ومشجعي الفريق بصفة خاصة، بتحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما تغلب على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي استضافها مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، أمس السبت.

وحول مطالبة جمهور النادي الأهلي، بالحصول على البطولة الـ11، العام المقبل، قال «قنديل» خلال تصريحات تليفزيونية: «هو ده عهد النادي الأهلي، الناشئ في الأهلي بيتربى على كده، إنه يبقى عنده طموحات أعلى، وبمجرد ما بينتهي من بطولة بيفرح شوية ويستعد للبطولات اللي بعدها».

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على فريق الكرة الأول، حرص على تحفيز اللاعبين وحثهم على اللعب بأقصى طاقة وعدم الاستهانة بالمنافس: «ربنا عداها على خير، والشعب المصري كله فرح بالنتيجة الجيدة، والمنظر كان مشرفا في الدار البيضاء اللي كانت مكسوة باللون الأحمر».

وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة يومين، بعد العودة من المغرب، على أن تستأنف التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة، يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي، في الدوري الممتاز، وذلك بعد وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب، إلى القاهرة.