عقوبة زيادة أجرة المواصلات: تصل إلى الحبس شهرا أو غرامة 500 جنيه

مع دخول عيد الأضحى يرفع بعض السائقين تعريفة المواصلات خاصة في الخطوط بين الأقاليم بالمخالفة للقانون، معتبرين أن ذلك موسم ولا حرج في رفع الأجرة بسبب الإقبال الكبير من الأسر والمواطنين المسافرين من القاهرة لقضاء إجازة العيد في بلدانهم سواء في الصعيد أو محافظات بحري.

ووجهت وزارة التنمية المحلية جهاز السرفيس بالمحافظات بالتنسيق مع المرور وتكثيف الحملات المرورية على مواقف السيارات لضبط مخالفي تعريفة الركوب لمنع استغلال السائقين للركاب، ومطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارات مخالفة للتعريفة في مواقف السيارات المتواجدة بكل المحافظة لضبط أي تجاوز من قبل السائقين.

تكثيف الحملات على المواقف

وشددت وزارة التمية المحلية، على ضرورة تكثيف الحملات على المواقف وخطوط السير خلال فترة العيد للحد من أي تجاوزات بشأن التعريفة وتأكّيد الالتزام بالتعريفة المقررة.

وقال مصدر بجهاز السرفيس لـ«الوطن»، إنَّ الحملات مستمرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لضبط عمل المواقف وإلزام السائقين بالتسعيرة المقررة ومنع أي استغلال للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالف للتعريفة المقررة وتتمثل فى تحصيل غرامة لا تقل عن 500 جنيه أو الحبس لمدة شهر، وعلى أي مواطن يجد زيادة عن التعريفة المحددة إبلاغ إدارة الموقف أو إدارة المرور لاتخاذ ما يلزم تجاه المخالف.

رفع درجة الاستعداد لعدم استغلال المواطنين

وفي إطار الاستعداد لعيد الأضحى 2021، وجهت وزارة التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد بهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وتكثيف تواجد سيارات النقل العام لمواجهة أي طوارئ أو أزمات، مع متابعة مواقف سيارات النقل العام والسرفيس ونقل الركاب والأجرة لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة، مشددة على المحافظات تحديد الإجازات للأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال فترة عيد الأضحى ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى كل محافظة وتأكّيد توافر المستلزمات الطبية والأدوية.