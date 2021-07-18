أحمد العوضي: صحة ياسمين عبدالعزيز مستقرة.. ومستاء مما يتردد عن حالتها

أكّد الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، استقرار حالة زوجته الصحية، نافيًا صحة ما تردد عن عدم استقرار حالتها خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال «العوضي»، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد: «الحمد لله حالة ياسمين تشهد تحسنا ومستقرة»، معربًا عن استيائه إزاء ما تردد عن الحالة الصحية لزوجته، موضحًا «لم أدل بأي تصريح عن حالة ياسمين، غير أنني طلبت فقط من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل».

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد أجرت عملية جراحية أمس في إحدى المستشفيات الخاصة.

كما حذر الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، من نشر أي تصريحات بشأن الوضع الصحي لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكّدًا أنَّها تكون عن طريقه هو فقط وليس عن طريق أحد آخر، وكتب قائلًا: «يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحاله عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير أني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل شكرا ليكم»، مضيفًا «هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجه دعواتكم.. دي كفايه إنها تهون عليها».

وكشف أحمد العوضي، عن مرور زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بأزمة صحية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي قائلًا: «يمكن ببان قدامكم دايمًا قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا».

وتابع: «أنا ضعيف جدًا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه؟ بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتنفذيه».

واستطرد قائلًا: «أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما إنتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما إنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك».

واختتم العوضي رسالته لزوجته ياسمين عبدالعزيز قائلًا: «قومي عشان أنا بحبك، بحبك أكتر بكتير من كل الكلام اللي أنا كتبته، أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا، أكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي، أنا بحبك»، مطالبًا جمهوره ومتابعيه الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، بقوله: «ادعولها تقوم بالسلامة زي ما إنتو دايمًا بتدعولها بالنجاح والتوفيق، هى دلوقتي محتاجة دعواتكم».