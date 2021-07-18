محافظ الغربية يتابع العمل بمجزر السنطة استعدادا لعيد الأضحى

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العمل داخل مجزر السنطة العمومي، رافقه فيها الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة.

محافظ الغربية يتفقد مجزر السنطة العمومي استعدادا لعيد الأضحى

وخلال الجولة، تابع المحافظ جاهزية المجزر لاستقبال الحيوانات وتنفيذ أعمال الذبح في بيئة نظيفة، والاستعدادات لاستقبال أهالي المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان، من توفير استراحة استقبال وكل وسائل الراحة لهم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

محافظ الغربية يمنع إقامة الشوادر للذبح واقتصار الذبح داخل المجازر فقط بالمجان للأهالي

يذكر أن محافظ الغربية، أصدر قرارًا يقضي بمنع إقامة الشوادر للذبح واقتصار الذبح داخل المجازر فقط بالمجان للأهالي، طوال فترة العيد من خلال 20 مجزرا منتشرا في جميع المراكز.