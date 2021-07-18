أخطر 24 ساعة في حياتها.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز ما زالت غير مستقرة، حيث إنها تمر بأخطر 24 ساعة في حياتها، بعد خطأ طبي تعرضت له اثناء عملية جراحية قامت بها خلال الساعات الماضية، لم تكن ستكشف عنها إلا بعد حدوث الخطأ.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز: عملية جديدة خلال ساعات

بداية رحلة ياسمين عبدالعزيز مع الخطر، كانت أمس، حينما قامت بعمل عملية جراحية من اجل استئصال ورم ليفي من على الرحم، ورغم اعتيادية العملية، إلا أن أثناء إجراء العملية في أحد المستشفيات الكبرى حدث خطأ ما أثناء نقل الدم، واستلزمت ياسمين الحصول على أكياس من الدم والبلازما.

نقلت ياسمين عبدالعزيز للعناية المركزة، وهي تعاني من تلوث وتسمم فى الدم، وهو ما ترتب عليه دخولها من جديد غرفة العمليات من اجل اجراء عملية جراحية جديدة خلال الساعات المقبلة.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز: استئصال ورم ليفي

وفي أول رد رسمي من زوج ياسمين عبدالعزيز، الفنان أحمد العوضي، كتب عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: «يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل شكرا ليكم».

وأضاف: «هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفايه إنها تهون عليها».

طلب الفنان أحمد العوضي من جمهوره ومتابعيه ضرورة الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، بقوله: ادعولها تقوم بالسلامة زي ما انتو دايمًا بتدعولها بالنجاح والتوفيق، هى دلوقتي محتاجة دعواتكم.

كانت ياسمين عبدالعزيز حققت نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضي خلال مسلسلها الدرامي التلفزيوني اللى مالوش كبير الذى جمعها بزوجها احمد العوضي وحقق العمل نجاحا مبهرا بسبب الدويتو الذى قدماه سويا وبرزت جمل العوضي منها على الله حكايتك يا ست التى اصبحت ايقونة للمسلسل