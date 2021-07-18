عاجل.. ياسمين عبدالعزيز في غيبوبة بعد خضوعها لعملية جراحية

كشف مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز دخولها في غيبوبة، بعد خضوعها لعملية جراحية، أمس السبت، ما استدعى وضعها داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لـ«الوطن»، إنَّ الفنان أحمد العوضي، زوج ياسمين عبدالعزيز، يرافقها حالياً داخل المستشفي، ومعه وائل عبدالعزيز، شقيق زوجته، مضيفاً أنَّ الحالة الصحية للأخيرة خطرة.

وكان الفنان أحمد العوضي قد أعلن عن خضوع زوجته ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية، أمس السبت، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب جمهورها بالدعاء لها لتجاوز أزمتها الصحية بسلام.

منشور مؤثر للعوضي عن ياسمين عبدالعزيز

ولم تمر دقائق على هذا المنشور، ليعاود العوضي الكتابة عن زوجته قائلاً: «يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدا من غيرك، أنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس أنتي هتقومي إن شاء الله باذن الله عشان أنتي وعداني وعد وهتتفذيه».

وأضاف العوضي، في منشوره: «أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مره فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك الف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما أنتي بتشوفيني، أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما أنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك».

وتابع: «قومي عشان أنا بحبك، بحبك أكتر بكتير من كل الكلام اللي أنا كتبته، أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا، أكتر بكتير حتى من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي، أنا بحبك».

مناشدة العوضي لجمهور زوجته

وناشد العوضي محبيه بالدعاء لزوجته قائلاً: «ادعولها تقوم بالسلامة زي ما أنتوا دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق، هي دلوقتي محتاجه دعواتكم».