وائل الفشني: بدبح في العيد بإيديا.. وأغنية «الاختيار» أبكت مصر كلها

قال المطرب وائل الفشني إن لديه طقوسا خاصة يحرص عليها كل عيد أضحى، حيث يبدأ اليوم بذبح الأضحية، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، قائلا: « أنا بدبح الخروف بإيدي، وخلال العشرة أيام من ذي الحجة، بكون حريص على قراءة القرآن يوميا».

وأضاف «الفشني»، خلال استضافته اليوم الأحد، ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبدالغني، أنه بكى وهو يسجل أغنية «متدمعيش يا أماي»، التي عرضت ضمن أحداث مسلسل «الاختيار»، متابعا: «عيطت وأنا بسجلها، ومكنتش فاهم ليه بعيط، ولما اتعرضت الأغنية عيطت مصر كلها».

وأردف المطرب أن تتر مسلسل «طايع» وجميع الأغنيات التي قدمها لهذا العمل الدرامي، لاقت نجاحا كبيرا، وما زال يطلب منه أن يغنيها خلال حفلاته الغنائية المختلفة، وكذلك تتر مسلسل «واحة الغروب».

وحول حفلاته الغنائية، أوضح أنه لا يفرض قوانين معينة على حضورها، كما يقوم بعض المطربين، مشيرا إلى أنه بحفلاته لا يمكنه رؤية جمهور الحفلة بالأساس وحينها يعيش حالة من الطرب يحاول أن يمتع جمهور حفلاته بها.

وأشار «الفشني» إلى أن المطرب علي الحجار هو من قدمه إلى عالم الغناء بعد سنوات طويلة من العمل كعازف ضمن فرق موسيقية مختلفة من الهند والنرويج، وجنسيات أخرى.

وكشف أنه متزوج ولديه طفلان (محمود ورغد)، وكل أفراد أسرته يعيشون بالصعيد، ولا يحب أن يصطحبهم إلى القاهرة كثيرا، وأن أفرادا كثيرة من عائلته يملكون صوتا غنائيا جيدا وبالأخص والدته.