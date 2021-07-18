دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة.. أفضل ما قاله الرسول والنبيون

يحرص المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على إحياء يوم عرفة الموافق التاسع من ذي الحجة، لما له من فضل عظيم بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة التي رويت عنه، ولذا يحرص المسلمين على صيام هذا اليوم والإكثار من الدعاء والذكر والتكبير فيه، خاصة دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة.

دعاء يوم عرفة

وعن فضل يوم عرفة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، ورغم أنه لم يرد حديث شريف حول دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «أفضلُ الدعاء دعاء يومِ عرفةَ».

ودعاء يوم عرفة الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه روي عنه أنه قال: «خيرُ الدُعاءِ يوم عرفةَ وخير ما قلت أنا والنَبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيءٍ قدير».

نصوص دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة

أما دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة، فليس لها نص محدد إلا أن هناك أدعية مستحبة منها: «اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

ومن دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة: «يا رب يا قادر على كل شيء، يا رب المعجزات، حقق لي حلمي واسعد قلبي، يا رب لا يغير القضاء إلا الدعاء، وإني أرجوك وأدعوك وأتوسل إليك أن تعطيني ما دعوت وتجعل خيرًا لي، اللهم غير حالي لأفضل حال عاجلاً برحمتك، وارزقني رزقًا واسعًا عاجلاً مباركًا مدرارًا، يا رب قل لدعائي وما أتمنى كن ليكون.. ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وكذلك من نصوص دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة: «يا رب يا سميع يا مجيب يا حي يا قيوم، قرب لي ما أتمنى وما أحلم به، اللهم اجعل دعائي وأمنياتي واقع أعيشه عاجلاً بقدرتك، وارزقني من حيث لا أحتسب، وافتح لي أبواب الرزق من حيث لا أدري، إنك على كل شيء قدير.. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».