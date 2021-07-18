سمية السالم تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «أنا مش بغير»

كشفت المطربة سمية السالم، أنها تستعد خلال الفترة الحالية، لطرح أغنية جديدة خلال اليومين المقبلين، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، وهي الأغنية التي تحمل اسم «أنا مش بغير»، من كلمات علي خلاف، وألحان كريم الترك.

سمية السالم تطرح أنا مش بغير مع ياسر ماجد

وقالت سمية السالم في بيان، أن أغنية «أنا مش بغير»، توزيع المايسترو ياسر ماجد، وجيتارات وفواصل موسيقية للفنان أحمد حسين، مؤكدة أن مكس وماستر الأغنية للفنان إسلام غلاب.

وأضافت سمية السالم، أن هناك ميني ألبوم جديد في طريقها لتجهيزه، والذي تتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، مشيرة إلى أن منهم الفنان أحمد شتا، مشيرة إلى أنها تحاول الفترة المقبلة، أن تقدم نوع مختلف من الأغاني والموسيقى، بدلاً مما يقدم على الساحة الحالية، مؤكدة أنها تحب وتعشق المنافسة، لذلك أصرت على تقديمها في العيد المقبل.

سمية السالم تستعد لطرح ميني ألبوم

وأشارت سمية السالم، إلى أن أغنية «أنا مش بغير»، تعد التعاون الثالت لها مع الملحن الكبير، مؤكدة أنها ستكون مفاجأه، وأن هناك تعاون رابع ستكشف تفاصيله خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الي التعاون الثاني مع المايسترو الكبير والموزع ياسر ماجد، مؤكدة أن الأغنية من إنتاج as، وتوزيع imedya.

يذكر أن سمية السالم، بدأت مشوارها الغنائي في عام 2016، وذلك من خلال العديد من الأغاني منها أغنية «روح يلا مع السلامة»، التي طرحت عبر قناة مزيكا الفضائية، لتكون الأغنية الجديدة ضمن سلسلة من الأغاني التي ستقدمها الفترة المقبلة.

وسمية السالم، لها عدة تجارب كممثلة حيث شاركت في أكثر من عرض مسرحي مثل «سلطان الغلابة»، أمام الفنان الراحل أحمد راتب، وشاركت في الأفلام المستقلة وكانت بطلة فيلم «حدث بالفعل».