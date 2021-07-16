أغنية حسين الجسمي حتة من قلبي تقترب من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

اقتربت أغنية الفنان حسين الجسمي والتي تحمل اسم حتة من قلبي، من تحقيق مليون مشاهدة عبر موقع المشاهدات الشهير «يوتيوب»، في أقل من 24 ساعة منذ طرحها مساء الخميس، حيث تجاوزت نسبة مشاهداتها الـ800 ألف حتى الآن.

أغنية حسين الجسمي «حتة من قلبي» من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر

يذكر أن أغنية حسين الجسمي «حتة من قلبي» من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان الفنان حسين الجسمي، وتوزيع علي فتح الله.

كلمات أغنية حسين الجسمي «حتة من قلبي»

ونجحت أغنية حسين الجسمي «حتة من قلبي» في تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، ومن كلمات الأغنية:

وش من غير كاني وماني

طبعي بدخل في الموضوع

إنتي صورتك مستلماني

كل أيام الأسبوع

ياحتة ياحتة ياحتة من قلبي

لقيت نُصي ولقيت جوي

وعندي إنتي في حتة وليه أخبي

تعالي بُصي بتحلوي

واحنا سوا لو مين ينساني

أنشغل عنك ممنوع

وإنتي جنبي إنتي مفيش تاني

رقمي م الخدمة أهو مرفوع

أغنية حسين الجسمي «بالبنط العريض» حققت 500 مليون مشاهدة

وسبق وتعاون الشاعر أيمن بهجت قمر مع المطرب حسين الجسمي في عدد من الأغنيات الناجحة، ولعل آخرها «بالبنط العريض» عام 2020 والتي حققت مايقرب من 500 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

كما تعاون الشاعر أيمن بهجت قمر، مع الفنان حسين الجسمي، في أغنيات منها «6 الصبح»، و«بشرة خير»، و«بحبك وحشتيني» الأغنية الدعائية لفيلم «الرهينة» بطولة أحمد عز وياسمين عبدالعزيز.