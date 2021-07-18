وزير جنوب سوداني: مستهلك جوبا كان في انتظار «صنع في مصر»

قال ديو ماثوك دينج، وزير الاستثمار بجنوب السودان، إن المستهلك في جوبا كان في انتظار معرض «صنع في مصر» بعاصمة جنوب السودان، مؤكدا أن جوبا أصبحت سوقا للمنتجات المصرية، وسط حضور كبير من رجال الأعمال المصريين، لافتا إلى أن الأمور مستقرة لديهم، لذا يمكن للمستثمر المصري الحضور في أمان تام، من أجل فتح أسواق جديدة.

وأوضح «ماثوك دينج»، خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية «Extra News» اليوم الأحد، أن الرئيس الجنوب سوداني سيلفا كير، مهتم بالتنسيق اقتصاديا مع مصر، لأن جنوب السودان دولة حديثة، وتنتظر فرص تنمية كبيرة من مصر ومن مختلف الدول، لافتا إلى أن هناك رغبة في إنشاء مشاريع مشتركة بين مصر وجنوب السودان.

وأكد الدكتور محمد قدح، سفير مصر لدى جنوب السودان، أن المعرض محطة مهمة في تاريخ العلاقات المصرية مع جنوب السودان، لافتا إلى زيادة الزيارات المتبادلة بين المسئولين في البلدين، وأبرزها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنوب السودان، مشيرا إلى أن البلد يشهد السلام وتنمية وسط دعم مصري كبير.

وأضاف سفير مصر لدى جنوب السودان أن هناك دعما من مصر لجنوب السودان، وكانت هناك زيارة لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لجنوب السودان، وكذلك حضر رئيس جامعة الإسكندرية لجنوب السودان، من أجل دعم التعليم في جوبا، وسط تقديم منح دراسية مستمرة من مصر.

وتابع: هناك رصيد تاريخي بين مصر وجنوب السودان، وهناك علاقة إخوة وتقارب شعبي بين مصر وجنوب السودان، ويجب البناء على هذا الرصيد الكبير من خلال فتح باب للتعاون الاقتصادي، خاصة أن جنوب السودان بلد به فرص، ومصر بها خبرات توظف هذه الفرص، بما يخدم البلدين.