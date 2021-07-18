آبار جوفية وأرصفة نهرية.. مشروعات مصرية على أرض جنوب السودان

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان؛ لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية في الفترة المقبلة.

وأعرب «عبد العاطي» عن سعادته بلقاء الوزير الجنوب سوداني، مشيرًا للعلاقات الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

6 آبار جوفية في جوبا

وأوضح أن الوزارة أنشأت 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان، بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والري في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد «واو» المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.

إنشاء أرصفة نهرية

وفي مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية، أوضح «عبد العاطي» أنه تم الانتهاء من إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيًا، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال في المسافة من مدينة «واو» وحتى مدينة بنتيو وصولًا إلى بحيرة «نو»، التى ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية، بالإضافة لحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق، نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

من جانبه، أعرب الوزير «ماناوا» عن تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها لزيارة مصر، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.