«يوم عرفة».. كل ما تريد معرفته عن أفضل يوم عند الله

التاسع من ذي الحجة، يعرفه المسلمين بـ«يوم عرفة»، حيث يتقاطر الحجاج للوقوف على صعيد عرفات، في المملكة العربية السعودية، ليؤدوا الركن الأعظم من أركان الحج، فمن فاته عرفة فاته الحج.

صيام يوم عرفة

وفي يوم عرفة، يصلى حجاج بيت الله الحرام الظهر والعصر قصرا وجمعا، بأذان وإقامتين، ويدعون بما تيسر لهم تأسياً واقتداءً بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصيام يوم عرفة سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بحسب دار الافتاء المصرية، حيث رؤي عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ رَسُولُ اللهِ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَالْخَمِيسَ».

فضل يوم عرفة

وصيام يوم عرفة لغير الحاج سنَّة مؤكدة، وورد عن فضل يوم عرفة إن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، كما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن قال: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».

وفي يوم عرفة يباهي رب العالمين بأهل عرفات أهل السماء، كما ورد في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: "إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعثًا غُبرًا."

ويوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة).

مشعر عرفة

ومشعر عرفة أو عرفات يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو يقع على الطريق بين مكة المكرمة والطائف، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه 30 متراً، ويحيط بجبل عرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة.

وجبل عرفات يبعد 10 كيلو مترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من مشعر المزدلفة، ويقف عليه ضيوف الرحمن منذ طلوع شمس التاسع من ذي الحجة حتى غروبها.

دعاء يوم عرفة

وفي يوم عرفة ينشغل المسلمين بالتلبية والذكر والأكثار من الاستغفار والتكبير والتهليل والاتجاه إلى الله خاشعين متضرعين في الدعاء، حيث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أفضلُ الدعاء دعاء يومِ عرفةَ»، وأوضح الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء يوم عرفة في الحديث الذي روي عنه إنه قال: «خيرُ الدُعاءِ يوم عرفةَ وخير ما قلت أنا والنَبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيءٍ قدير».