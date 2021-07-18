عاجل.. حريق هائل بمصنع أخشاب بطريق «كفر داوود- السادات» في البحيرة

شب حريق هائل بورشة «طبالي خشبية»، على طريق «كفر داوود- السادات» بمركز كوم حمادة في البحيرة، ونشبت النيران على مساحة قيراط من المساحة الإجمالية من الورشة، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما جرى الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء، وجار التعامل مع الحريق ومحاولة إخماد النيران.

وكانت الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء محمد بلبع، مدير الحماية المدنية بالبحيرة، تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق هائل بطريق «كفر داوود- السادات»، بدائرة مركز كوم حمادة في البحيرة، داخل ورشة كبيرة لتصنيع عوازل بضائع خشبية «طبالي خشبية»، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية بإدارة كوم حمادة، فيما تم الدفع بسيارتي إطفاء من المنوفية، في محاولة لإخماد النيران.

وذكرت مصادر أمنية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الورشة مقامة على مساحة واحد فدان، وشب الحريق على نحو قيراط واحد من المساحة الإجمالية، وجار فحص موقع الحادث لمعرفة أسباب الحريق.

وقالت مصادر طبية بمستشفى كوم حمادة المركزي، إن المستشفى لم يستقبل أي إصابات ناتجة عن الحريق، في الوقت الذي رفعت فيه إدارة المستشفى درجة الاستعداد القصوى، وتم الدفع بسيارات إسعاف تحسبا لوجود أي إصابات.

وأفادت مصادر بالوحدة المحلية بمركز كوم حمادة، بأنه جار إرسال لجنة لموقع الحادث للوقوف على التراخيص اللازمة وإجراءات السلامة المهنية للورشة.