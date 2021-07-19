4417 طنا.. حركة تداول الشاحنات بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 21 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة، 15032 طنا شملت: 5280 طن فوسفات، و1900 طن يوريا، و7852 طن رمل .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8436 طنا، شملت: 1676 طن خشب زان، و5800 طن حديد، و960 طن زيت طعام، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 373 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وخرشوف وفاصوليا وملوخية وورق عنب وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وريحان وفول وزيتون وشمر وفلفل وقطن وكتان ولب سوبر وكركديه)، وفواكه (فراولة وعنب)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وإيطاليا وأمريكا واليونان وإسبانيا والصين وألمانيا والهند وسلوفينيا وسنغافورة.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 478 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1414 حاوية مكافئة، ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25173 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2726 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4417 شاحنة.

وعلى صعيد آخر، شهد اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط،، مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنحة مشروع تأهيل الشباب للعمل في موانئ المتوسط، والتي فازت الهيئة بتنظيمها، والممولة من مؤسسة التعاون عبر الحدود، التابعة للإتحاد الأوروبي.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب ممثلي كل من معهد تدريب الموانئ، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة حورس، والغرفة التجارية لمحافظة دمياط، والمدرسة الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج بدمياط الجديدة، وعدد من كبرى الشركات العاملة بميناء دمياط.