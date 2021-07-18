أول فيديو لـ140 مواطنا نجحت مصر في إنهاء احتجازهم بـ ليبيا

نشرت فضائية TEN، أول فيديو للمواطنين المصريين الذين نجحت السفارة المصرية في طرابلس في إعادتهم، اليوم الأحد، إلى أرض الوطن.

وصرح السفير محمد ثروت سليم، رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، بأنهم بصدد ترحيل 140 مواطنا مصريا، 17 منهم تحت سن 17 سنة، كانوا محتجزين نتيجة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وأغلبهم محجتز منذ أكثر من 7 أشهر في أكثر من مركز احتجاز، وبعض هذه المراكز على بُعد 550 كم من طرابلس.

أوضح «سليم»، أن وزير الخارجية سامح شكري، كان وجه بضرورة إنهاء مشكلة المحتجزين المصريين المذكورين، ووضعها كأولوية على رأس جدول أعمال خلية الأزمة بوزارة الخارجية المنعقدة بصفة دائمة والمعنية بالتعامل مع مشاكل المصريين العالقين في ليبيا، وأن يتم ترحيلهم إلى القاهرة قبل عيد الأضحى المبارك.

وأكد أنه جرى تقديم الرعاية الطبية لهم، وإجراء اختبارات فيروس كورونا قبل إقلاع الطائرة التي ستقلهم لمصر، وتقديم الإعانات الطبية العاجلة لهم قبل السفر، لافتا أنهم وجدوا تعاون كبير من منظمة الهجرة الدولية والسلطات الليبية لإنهاء الأمور الثبوتية والأوراق الخاصة بالمحتجزين المصريين.