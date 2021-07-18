وليد صلاح الدين: أتمنى الأهلي يكسب كأس العالم للأندية

قال الكابتن وليد صلاح الدين، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن لاعبي النادي الأهلي كانوا يعلمون جيدا أنهم الممثل الأول ورافع راية مصر خارجيا أثناء مباراة الفريق الأخيرة مع نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ما انعكس في أدائهم على أرض الملعب، «اللعيبة كانوا على العهد بيهم رجالة، وكلهم ضحوا وكسبوا مكسب حلو أوي، و3 صفر مكسب كبير أوي في النهائي»

وأضاف «صلاح الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن النادي الأهلي والزمالك أسياد وكبار الفرق الإفريقية، حيث فاز النادي الأهلي بتلك البطولة 10 مرات، فيما نجح نادي الزمالك في تحقيق اللقب 5 مرات، «إحنا كبار القارة كلها».

وأوضح أن وصول الأهلي لكأس العالم للأندية أمر جيد ويعكس مدى قوة النادي وتأثيره عالميا، لافتا إلى أنه بهذا التتويج يكون النادي الأهلي المنافس الوحيد لنادي ريال مدريد الإسباني في عدد البطولات القارية على مستوى العالم.

وأكد أن أرقام وإحصائيات وتاريخ النادي الأهلي يثبت وصوله للعالمية واستحقاقه لها، «مبروك لمصر كلها ومجلس إدارة النادي الأهلي، حاجة مشرفة وأتمنى إننا نروح كأس العالم للأندية للمرة السابعة ونجيبه معانا وإحنا راجعين».

وتابع: «النادي الأهلي اعتاد على الفوز دائما بالبطولات، ولاعبي النادي الأهلي يعلمون جيدا أنهم يرتدون زيا يمثل قيمة كبيرة في مصر وخارجها، واللاعبون عيدوا على جماهيرهم والجمهور المصري نام وهو فرحان بالنادي الأهلي إمبارح، وبصراحة حاجة مشرفة لمصر»