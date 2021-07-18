مصطفى حجاج يحتفل بفوز النادي الأهلي أثناء إحيائه لحفل زفاف.. «فيديو»

نشر المطرب مصطفى حجاج مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ«تويتر»، يظهر احتفاله بفوز النادي الأهلى بلقب بطل دور أبطال أفريقيا، وذلك أثناء إحياء المطرب لحفل زفاف.

وعلق «حجاج» على مقطع الفيديو قائلًا: «الخبر جالي دلوقتي وأنا في الفرح.. إن الأهلي 3/0، شوف عملت إيه في الفرح.. الأهلي.. الأهلي مبرووووك».

الخبر جالي دلوقتي وانا في الفرح.. ان الاهلي 3/0

شوف عملت ايه في الفرح الأهلي الأهلي مبرووووك #افريقيا_العاشرة ????#العاشره_ممكن#العاشرة_يا_اهلي#الاهلي pic.twitter.com/C17X4turk4 — Moustafa Hagag (@MoustafaHagag) July 17, 2021

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2021، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت 17 يوليو 2021، على ستاد مركب محمد الخامس في المغرب، ونجح الأحمر في الحفاظ على لقب بطولة دوري الأبطال بعدما حسم لقبها الأخير 2020 على حساب نادي الزمالك.

وكان النادي الأهلي حصد لقب دوري أبطال أفريقيا، للعام الثاني على التوالي، بعد الفوز على كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية التي أقيمت في المغرب، وسجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف في الدقيقة 52، ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 61، وعمرو السولية في الدقيقة 74 من زمن المباراة.