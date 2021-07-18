لأصحاب عداد الغاز مسبق الدفع.. مراكز الشحن تعود للعمل ثاني أيام العيد

أعلنت شركة بتروتريد، إحدى شركات قطاع البترول المصري، والعاملة في مجال تسويق وتحصيل الفواتير الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، إن مراكز الشحن الخاصة بالعدادات مسبقة الدفع ستعمل خلال أيام عيد الأضحى بدءًا من ثاني أيام العيد.

وأضافت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن جميع فروع شحن الكروت الخاصة بالعدادات مسبقة الدفع في جميع أنحاء الجمهورية ستبدأ في العمل مره أخرى ثاني أيام العيد الموافق 21 يوليو.

وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن عدادات الغاز مسبقة الدفع مصممة ومبرمجة لكي لا تنقطع الخدمة خلال أيام الأعياد والعطلات الرسمية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» في وقت سابق، أنه إذا نفد الرصيد الخاص بالكارت فهناك ساعات صديقة لا تنقطع فيها الخدمة، وهي من الساعة الخامسة مساء وحتى العاشرة صباحا من اليوم التالي لانتهاء الرصيد.

واتخذت وزارة البترول خطوات جادة على طريق تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتعميم منظومة العدادات الذكية ومُسبقة الدَّفع بالمُحافظات كافة، باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونُظم المعلومات.

ويأتي ذلك في إطار خطتها الوطنية نحو التحوُّل الرقمي وميكنة جميع الخدمات المُقدمة للمواطنين، وفق أحدث الأساليب المُتعارف عليها عالميا، الأمر الذي سينعكس إيجابا على القضاء على مُشكلات وسلبيات الماضي، ويزيد من كفاءة الشبكات المُختلفة في مجالات الكهرباء والغاز والمياه، ويرشِّد الاستهلاك ويكشف عن الاستخدامات غير القانونية.

وأعلنت الوزارة أنه من المُستهدف تركيب 600 ألف عداد غاز مُسبق الدَّفع حتى نهاية يونيو الحالي، في حين أنه من المقرر توريد 1.2 مليون عداد غاز مُسبق الدَّفع خلال عامي «2020/2021»، و«2021/2022».