لو عاوز عداد غاز مسبق الدفع.. مسؤول يوضح خطوات التحويل

قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن وزارة البترول قامت بتركيب أكثر من 20 ألف عداد غاز مسبوقة الدفع في المناطق السكنية الجديدة مثل مشروع بشاير والأسمرات.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه يتم الآن استخدام العدادات مسبقة الدفع في المناطق السكنية الجديدة مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات الدولة السكنية.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على إحلال عدادات مسبقة الدفع الحديثة بدلا من عدادات الغاز القديمة خلال السنوات القادمة، وذلك بعد الانتهاء من تركيب العدادات الحديثة في جميع المشروعات السكنية الحديثة.

ولفت إلى أنه عقب ذلك سيتم العمل على زيادة إنتاج عدادات الغاز مسبقة الدفع من خلال الشركات المصنعة حتى تستطيع تغطية أعداد الوحدات السكنية في جميع المحافظات وتغيير العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع.

وبحسب بيانات وزارة البترول، فإنه من المستهدف خلال الأشهر المقبلة تركيب 600 ألف عداد، بينما تكثف الوزارة تحركاتها لتوسيع نطاق عملية التحويل في المحافظات.

وفي يناير الماضي، بدأت وزارة الإنتاج الحربي في العمل على إنتاج العدادات مسبقة الدفع بعد إنشاء شركة مساهمة بالتعاون مع هيئة البترول والقطاع الخاص لإنتاج عدادات الغاز مسبقة الدفع داخل مصنع 45 الحربى.