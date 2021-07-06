محمد رمضان يشعل حماس جمهوره على أنغام «نمبر وان».. فيديو

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق «إنستجرام»، حيث ظهر رمضان فى المقطع وهو يغنى ويرقص مع جمهوره في أحد الكافيهات، على أغنية «نمبر وان»، معلقا: «هنسيطر ونغير الواقع».

وكان الفنان محمد رمضان، قدم اعتذارا خاصا لإدارة مطعم في دبي، بعد أن تسبب في غلقه، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع الصور الشهير «إنستجرام» حيث تم غلق المطعم 5 أيام، بعد تجمع الجمهور حوله أثناء غنائه في المكان.

ونشر محمد رمضان، فيديو له أثناء وجوده داخل المطعم، وعلق عليه قائلا: «أعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي لتسببنا في إغلاق ناموس مكاني المفضل في دبي لمدة خمسة أيام بسبب تجمع جمهوري حولي».

محمد رمضان، تصدر مؤخرا تريند موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بكليبه الجديد «ثابت»؛ إذ تخطى ملايين المشاهدة في الأغنية التي شاركته في «موديلز»، وأغنية «ثابت» كلمات مصطفى حدوتة، توزيع «كول بكس بوي»، وصور الكليب في استديو المسلمي بمنطقة شبرا منت.

وتقول كلمات الكليب: «مابنمشيش جنب الحيط إحنا بنمشي في نص الشارع.. مبخافش من التخبط لو فيه كلاكس أعمل مش سامع.. لو طلبت بيع هنبيع عمرنا ماهنشتري بايع.. على الأرض نفسنا طويل وبنلعب للوقت الضايع.. ثابت».

يشار إلى أنه شارك الفنان محمد رمضان، خلال السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل «موسى»، سمية الخشاب، وهبة مجدي، وتارا عماد، وسيد رجب، ومنذر ريحانة، وعارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

ودارت أحداث المسلسل حول الشاب «موسى»، الذي يترك بلده سوهاج بعد الطوفان، وينتقل إلى مصر ليعيش حياه جديدة، وتنقلب حياته رأسا على عقب، ولم يحقق المسلسل النجاح المرجو مثلما حدث مع مسلسل «البرنس».